Мошенники украли у фирмы 25 млн долларов с помощью технологии deepfake

В Гонконге мошенники воспользовались технологией deepfake и украли у фирмы 25 млн долларов. Сотрудник корпорации не заподозрил ничего странного, когда по видеосвязи позвонил финансовый директор, хотя звонок был фейковым.

Подробности приводит Oddity Central.

Сначала злоумышленники отправили мужчине фишинговое послание, в котором говорилось о секретной транзакции на сумму 25 млн долларов. У мужчины появились сомнения, но видеозвонок с использованием технологии deepfake развеял его опасения. Он не подозревал, что общался с мошенниками и всерьез думал, будто позвонил начальник.

Затем сотрудник перевел всю сумму на названный счет. Об обмане стало известно, когда выяснилось, что ни о какой сделке в головном офисе никто не знает. Расследованием инцидента занялась полиция.

Ранее эксперт назвал слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками.