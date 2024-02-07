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Опубликовано 07 февраля 2024, 07:00
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Мошенники украли у фирмы 25 млн долларов с помощью технологии deepfake

Мошенники украли у фирмы 25 млн долларов с помощью технологии deepfake

© Freepik

В Гонконге мошенники воспользовались технологией deepfake и украли у фирмы 25 млн долларов. Сотрудник корпорации не заподозрил ничего странного, когда по видеосвязи позвонил финансовый директор, хотя звонок был фейковым.

Подробности приводит Oddity Central.

Сначала злоумышленники отправили мужчине фишинговое послание, в котором говорилось о секретной транзакции на сумму 25 млн долларов. У мужчины появились сомнения, но видеозвонок с использованием технологии deepfake развеял его опасения. Он не подозревал, что общался с мошенниками и всерьез думал, будто позвонил начальник.

Затем сотрудник перевел всю сумму на названный счет. Об обмане стало известно, когда выяснилось, что ни о какой сделке в головном офисе никто не знает. Расследованием инцидента занялась полиция.

Ранее эксперт назвал слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
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#деньги
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