Морозы не уйдут: какая погода ждет москвичей на старый Новый год

Новогодние праздники остались позади, а вместе с ними ушли лютые морозы из центральной России. В Москве потеплело на более чем 10 градусов. Однако ожидать, что температура и дальше продолжит увеличиваться, не стоит.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в старый Новый год 14 января жители столицы вновь будут мерзнуть, но уже не так как в первые дни года. В праздничную ночь будет около минус 16–21 градусов. А днем - минус 9–14 градусов. При этом осадков не ожидается, но погода все равно будет не солнечная, а облачная.

В норму для региона погода придет с начала следующей недели. Тогда установятся температуры, характерные для января, - минус 3–8 градусов. Ночью же – минус 9–14 градусов.

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Источник: News.ru