Молодые медведицы подрались в Новосибирском зоопарке

Белые медвежата Белка и Стрелка устроили драку в Новосибирском зоопарке. О случившемся сообщает NGS.Ru.

Очевидцем драки стали посетители зоопарка. Они сняли произошедшее на видео. На ролике видно, как одна из молодых медведиц валит другую на искусственную льдину и покусывает. После она перебираются ближе к воде, не прекращая схватку.

Хищницы родились в семье Кая и Герды в феврале текущего года. Сейчас им около 10 месяцев. Имена им выбирали жители города.

Напомним, ранее малышка-панда чуть не цапнула сотрудника Московского зоопарка на новом взвешивании.