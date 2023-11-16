Мокрый снег с дождем накроет Москву 16 ноября

16 ноября, в четверг, в Москве ожидается пасмурная погода. В столице будет весь день идти снег с дождем, следует из данных портала «Метеоновости».

Температура в столице днем составит 0…+2 градуса, в Подмосковье ожидается -2…0 градусов.

Ветер подует северо-западный со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет зима.