Могут вызвать отравление: названы комнатные растения, которые вредят домашним животным

Названы комнатные растения, которые вредят домашним животным, об этом сообщает WomanHit.

Наверняка вы не задумывались, что безобидные для человека растения могут быть вредными для кошек или собак. На самом деле, почти у каждого в доме есть эти плоды.

Фикус является одним из самых распространенных домашних растений. Однако если ваш питомец съест большое количество листьев фикуса, он может отравиться. Все дело в том, что растение содержит эуфорбин – токсичное вещество, которое вызывает ожоги.

Алоэ считается полезным растением для заживления ран. Однако если его сок попадет на зуб питомца, он может спровоцировать сильнейшую диарею и обезвоживание.

В корнях красивого гиацинта содержится опасная щавелевая кислота, которая является токсичной. В лучшем случае питомец отделается рвотой, а в худшем – его придется везти к ветеринару.

Азалию особенно любят мелкие грызуны – домашние мыши и хомяки. Однако стоит быть осторожными – сок растения поражает мышцы и центральную нервную систему. Летальный исход маленького питомца может наступить спустя 10 минут после отравления.

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