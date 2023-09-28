Многодетная мать весом 35 кг родила четвертого ребенка вопреки словам врачей

В Башкирии врачи приняли роды у 30-летней женщины, которая весит всего 35 килограммов. Многие не верили, что она сможет выносить здорового ребенка, однако она и сама выжила, и малыш появился на свет без каких-либо отклонений.

Россиянка, являющаяся многодетной мамой, поделилась своей радостью в социальных сетях. В день родов она сообщила, что, наконец, увидела своего «богатыря». Четвертый малыш женщины весит 3,7 килограммов и достигает 53-х сантиметров. Имя сына она пока раскрывать не стала.

Отметим, что, несмотря на экстремально низкий вес, жительница Башкирии полностью здорова, как и ее дети. Она не считает, что у нее есть какие-то проблемы, и признается, что с самого детства была довольно тощей. По ее словам, сколько бы она ни ела, все равно вес набрать у нее не получается.

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Источник: Ufa1.ru.