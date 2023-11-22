Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ночь на 22 ноября побила рекорд 19 ноября и стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха на метеостанции города составила -9,5. Такая температура на 0,3 градуса ниже, чем у «прежнего холодного лидера осени».

По словам эксперта, 22 ноября в Москве ожидается до -7 градусов. Погода будет облачной и без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -11 градусов.

Ранее москвичей предупредили о жутком холоде на следующей неделе. Подробности смотрите в этой статье.