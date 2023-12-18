Метеоролог сообщил москвичам, что зима резко поменяла характер. Об этом информирует портал RT.

Метеоролог «Гисметео» Леонид Старков сообщил, что в Москве наступил «продолжительный оттепельный период». Если в первой половине декабря погода была морозной, то теперь температурный фон будет на 8 градусов превышать климатическую норму. Несмотря на это, конец месяца не порадует благоприятной погодой: ожидаются ветра и осадки.

«По предварительным расчётам, в следующие выходные русская зима возьмёт верх, и температурный фон постепенно изменится в сторону отрицательных значений», — резюмировал эксперт.

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