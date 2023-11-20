Метеоролог Кислов: Москву накроет «хороший снегопад» в понедельник

Москва попадет под влияние южного циклона в понедельник, 20 ноября. В результате в столице пройдут обильные осадки, рассказал завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

Синоптик добавил, что в ближайший понедельник пройдет «хороший снегопад», а поскольку в столице наблюдается отрицательная температура, значит он и ляжет.

«Это вполне реально: выходит южный циклон, этот южный циклон обычно несёт тёплый воздух сравнительно водяного пара, выпадет он в виде снега, Москву немножко зацепит», — цитирует специалиста портал «Говорит Москва».

Напомним, на этой неделе в столице ожидается похолодание.