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09:00, 20 ноября 2023
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Метеоролог Кислов: Москву накроет «хороший снегопад» в понедельник

Метеоролог Кислов: Москву накроет «хороший снегопад» в понедельник

© Stable Diffusion

Москва попадет под влияние южного циклона в понедельник, 20 ноября. В результате в столице пройдут обильные осадки, рассказал завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

Синоптик добавил, что в ближайший понедельник пройдет «хороший снегопад», а поскольку в столице наблюдается отрицательная температура, значит он и ляжет.

«Это вполне реально: выходит южный циклон, этот южный циклон обычно несёт тёплый воздух сравнительно водяного пара, выпадет он в виде снега, Москву немножко зацепит», — цитирует специалиста портал «Говорит Москва».

Напомним, на этой неделе в столице ожидается похолодание.

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