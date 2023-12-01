Меган Маркл чужими руками нанесла удар по имиджу Кейт Миддлтон: серьезные обвинения

Выход новой книги Омида Скоби «Конец игры» стал сенсацией для британцев и всей королевской семьи. Казалось бы, что все обсудили сенсационные заявления в адрес Карла, Уильяма и Кейт Миддлтон, но появилось еще кое-что новое. А все из-за перевода книги на голландский язык. В этих экземплярах появилось то, чего не было раньше в других изданиях. Об этом пишет «7Дней.ru».

В новом фрагменте книги автор называет имена двух членов королевской семьи, которые были замечены в расистских взглядах. Оказалось, что в обсуждении цвета кожи тогда еще не родившегося наследника Меган и Гарри участвовали Карл и Кейт Миддлтон.

Для читателей это стало шоком, так как жена Уильяма не была замечена в таких скандальных историях. У нее чистая репутация, которую она старается сохранять. Не факт, что обвинения правдивые, но осадок точно останется. В этом уверены журналисты и поклонники.

«По имиджу Кейт нанесен огромный удар», – говорится в сообщении.

Сам автор утверждает, что в книге была «допущена ошибка». Но британцы уверены, что это не так. Они считают, что «прислужник Меган» специально сделал все так, чтобы подставить Кейт.

Ранее мы писали о том, как британский король Карл III тайно наживается на «мертвых душах».