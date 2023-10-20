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22:00, 20 октября 2023
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Мать оставляет детеныша и ест бамбук: как изменилась с августа малышка-панда из Московского зоопарка

Мать оставляет детеныша и ест бамбук: как изменилась с августа малышка-панда из Московского зоопарка

© Freepik

Рожденная в августе панда в Московском зоопарке меняется каждый день. Она уже начала ползать: пока недалеко и не слишком уверенно.

Последние новости о животном сообщает Фонтанка.

Гендиректор Зоопарка Светлана Акулова рассказала: «Малышка более самостоятельная, но пока далеко ползти не может, в основном кружится вокруг оси».

Взаимодействие матери и детеныша тоже изменилось: если раньше Диндин не оставляла малышку ни на минуту, так что сотрудникам приходилось кормить ее, сейчас она спокойно отходит и ест бамбук.

Напомним, панда родилась в конце августа от животных, переданных в зоопарк из Китая в 2019 году. Сначала у маленькой панды появилась характерная «жилетка», нос вместо розового стал черным.

Источник фото:Freepik
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