Мать оставляет детеныша и ест бамбук: как изменилась с августа малышка-панда из Московского зоопарка

Рожденная в августе панда в Московском зоопарке меняется каждый день. Она уже начала ползать: пока недалеко и не слишком уверенно.

Последние новости о животном сообщает Фонтанка.

Гендиректор Зоопарка Светлана Акулова рассказала: «Малышка более самостоятельная, но пока далеко ползти не может, в основном кружится вокруг оси».

Взаимодействие матери и детеныша тоже изменилось: если раньше Диндин не оставляла малышку ни на минуту, так что сотрудникам приходилось кормить ее, сейчас она спокойно отходит и ест бамбук.

Напомним, панда родилась в конце августа от животных, переданных в зоопарк из Китая в 2019 году. Сначала у маленькой панды появилась характерная «жилетка», нос вместо розового стал черным.