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02:00, 22 ноября 2023
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Манул Тимофей «зажировался» к зиме и набрал больше 6 кг веса

Манул Тимофей «зажировался» к зиме и набрал больше 6 кг веса

© Freepik

Манул Тимофей «зажировался» к зиме и набрал больше 6 кг веса, об этом сообщает Telegram-канал Московского зоопарка.

Видео с набравшим вес диким котом появилось в соцсетях зоопарка. Как отметили смотрители, зверек подготовлен к зимовке.

«Наш неспешный охотник набрал вес (больше 6 кг) и отрастил мех. Он готов к зиме», — рассказали в соцсетях.

Манул Тимофей «зажировался» к зиме и набрал больше 6 кг веса

© Telegram-канал Московского зоопарка

На кадрах, размещенных в соцсетях видно, как заметно округлившийся кот вальяжно двигается по вольеру. Как уточняется на сайте зоопарка, в октябре-ноябре у манулов отменный аппетит — они едят в полтора раза больше обычного. Их вес быстро растет.

Ранее мы писали о том, что в зоопарке засняли недовольного снегом манула.

Источник фото:Freepik
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#животные
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