Манул Тимофей «зажировался» к зиме и набрал больше 6 кг веса

На кадрах, размещенных в соцсетях видно, как заметно округлившийся кот вальяжно двигается по вольеру. Как уточняется на сайте зоопарка, в октябре-ноябре у манулов отменный аппетит — они едят в полтора раза больше обычного. Их вес быстро растет.

Ранее мы писали о том, что в зоопарке засняли недовольного снегом манула.