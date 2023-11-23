Малышка-панда чуть не цапнула сотрудника Московского зоопарка на новом взвешивании

Московский зоопарк продолжает показывать, как быстро растет малышка-панда. Недавно детеныша Жуи и Диндин вновь взвешивали, однако это идея не понравилась ему, и он едва не цапнул сотрудника за руку.

На опубликованном гендиректором организации Светланой Акуловой видео видно, как пандочку принесли в корзинке, чтобы узнать ее вес. Но в какой-то момент она разозлилась и рыкнула на работника, замахнувшись лапой. А после малышка попыталась куснуть человека за палец.

«Наша дама с характером», – подписала кадры Акулова.

К слову, за последние недели панденок сильно подрос. Если раньше он был совсем крохотным, то теперь уже напоминает своих старших сородичей.

Ранее Московский зоопарк показал новое умилительное фото малышки-панды.

Источник: Telegram-канал Московского зоопарка.