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16:00, 07 декабря 2023
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Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

© Freepik

Специалисты лаборатории солнечной астрономии из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН предупредили россиян о магнитной буре, которая накроет Землю в новогоднюю ночь.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, буря ожидается слабой — класса G1. Аналогичные волнения произойдут 18, 19 и 22 декабря.

При этом самая мощная магнитная буря 2023 года уровня G3 уже позади. Она накрыла планету 1 декабря. В этот день жители Крыма, Иркутской области Ростовской и Воронежской областей могли наблюдать полярное сияние красного цвета.

Ранее мы писали, что 13 ноября прошла мощная магнитная буря, которой присвоен класс G-1. Возмущение земной магнитосферы должно было начаться в ночь на 12 ноября, но выброс корональной массы задержался по сравнению с прогнозом.

Источник фото:Freepik
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#прогноз
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