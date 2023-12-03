Людей, рожденных в эти годы, ждут приятные сюрпризы в декабре: проверьте себя

Согласно китайскому гороскопу, некоторым категориям людей особенно повезет в декабре 2023-го, сообщает Киноафиша.

Так, рожденные в год Дракона проявят силу и смелость на работе, а также их ждут приятные сюрпризы в личной жизни. Представители этого знака получат заслуженное вознаграждение.

Обезьянам тоже повезет в декабре. Благодаря хитрости и смекалке этих людей даже самые серьезные проблемы успешно разрешатся. А Крысы смогут наконец-то завоевать расположение близких и коллег.

Людям, рожденным в год Свиньи, декабрь преподнесет неожиданные подарки, в том числе финансовые.

Также в топ самых успешных знаков попали Лошади. Им будет сопутствовать удача во всех начинаниях, а мелкие препятствия, возникшие на пути, не помешают добиться поставленных целей.

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