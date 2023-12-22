«Любовная любовь»: Московский зоопарк показал будни малышки-панды с мамой и отцом

Московский зоопарк показал, как проходит обычный день у семьи панд – Жуи, Диндин и их малышки. Директор Светлана Акулова продемонстрировала, что животные вполне счастливы в вольере, а панденок довольно быстро развивается.

В Telegram-канале показали «банный день» зверей. Мама и малышка лежали в свежем бамбуке и отдыхали. Взрослая панда ни на минуту не упускала из виду детеныша: кормила, умывала и следила, чтобы он никуда от нее не отходил. Отметим, что панды довольно охотно позируют на камеру, когда их снимают сотрудники зоопарка, поэтому запечатлеть их «повседневные дела» не составило труда.

«Любовная любовь. Мама ее вылизывает, малышка балуется», - отметила Акулова.

Что же касается отца-панды, то он в воспитании малышки не принимает участия. Вместо заботы о панденке, он обычно резвится в снегу – выходит на прогулки и кувыркается по земле.

Ранее стало известно, что малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги.

Источник: Telegram-канал Светланы Акуловой