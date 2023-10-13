Ложится звездочкой и ждет: маленькую панду из Московского зоопарка осмотрели зоологи

В Московском зоопарке провели осмотр новорожденной панды. Животное ложится перед специалистами «звездочкой» и ждет манипуляций.

Подробности сообщает «Фонтанка».

Для животного в осмотре зоологами нет никакого стресса. Иногда маленькая панда пытается сбежать из корзинки – ей интересно познавать мир, тем более что недавно у животного открылись глаза.

За пандой в зоопарке следят опытные зоологи, включая специалиста из Китая. Манипуляции делают максимально быстро, чтобы не разлучать панду с мамой надолго.

Ранее сообщалось, как меняется панда каждый день. Недавно у животного почернел нос, который еще недавно был розового цвета.