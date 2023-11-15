Красные флаги: на что стоит обратить внимание на первом свидании с мужчиной

Психолог Петр Галигабаров рассказал, как определить многие повадки и склонности мужчины еще на первом свидании. Таким образом можно узнать, какими будут отношения, и обезопасить себя от будущих разочарований. Об этом пишет «Доктор Питер».

«По месту, куда приглашает мужчина на первом свидании, можно понять его привычную схему поведения при встрече с незнакомой девушкой. Мужчина пригласит туда, где ему привычнее, где он чувствует себя увереннее», – говорит психолог.

Эксперт подчеркивает, что мужчина может пригласить девушку в парк, и это не будет означать, что у него нет денег. Стоит прямо задать вопрос, почему он выбрал именно это место и посмотреть на реакцию.

Есть еще пункты, на которые надо обратить внимание еще на первом свидании: сколько спиртного пьет мужчина и как он рассуждает про окружающих.

«Важно, как ведет себя ваш новый знакомый с обслуживающим персоналом — грубо или вежливо. Это позволит сделать определенные выводы», — говорит психолог.

Стоит обратить внимание, как кавалер отзывается о своей семье или своих бывших. По словам эксперта, склонные к жестокому поведению мужчины будут вести себя агрессивно с другими (пока не с вами), а про бывших отзываться уничижительно. А если он боготворит свою маму, то лучше узнать, как часто они видятся и на что он готов ради нее, чтобы определить, не маменькин ли сынок рядом с вами.

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