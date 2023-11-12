Кошатники чаще страдают от нарушений психики, и вот почему

Ученые из Университета Колорадо и Ла-Коруньи выявили, что распространенный кошачий паразит Toxoplasma gondii может спровоцировать истощение и потерю мышечной массы у пенсионеров. Результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology Series A.

Инфекцию вызывает одноклеточный микроорганизм Toxoplasma gondii (T. gondii), и заметить ее довольно сложно, поскольку она протекает почти бессимптомно. Лишь 10% зараженных могут испытывать признаки ухудшения самочувствия, которые напоминают грипп. Интересно, что патоген способен жить в состоянии «спячки» несколько десятилетий, концентрируясь в мышцах или мозге и вызывая серьезные последствия для здоровья.

Так, инфекция может привести к развитию психических расстройств и рискованному поведению. Человек становится более импульсивным, у него выше риск шизофрении, некоторых расстройств настроения и других когнитивных нарушений. К тому же инфицированные люди чаще совершают попытки суицида.

В новом исследовании ученые изучили кровь 601 взрослого человека старше 65 лет, а также показатели старческой астении – гериатрического синдрома, включающего непреднамеренную потерю веса, усталость и ухудшение когнитивных способностей.

У 67% участников эксперимента в крови были обнаружены признаки скрытой инфекции. Риск старческой астении значительно возрастал у тех, у кого была более высокая концентрация антител к паразиту.

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