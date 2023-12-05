Когда в 2024 году выгоднее всего брать отпуск: отвечает юрист

2023 год подходит к концу, а это значит, что самое время задуматься над планированием отпуска. Многие компании просят сотрудников определиться с выходными еще до января, а сделать это бывает крайне непросто. Юрист Ольга Плешанова пришла на помощь россиянам и рассказала, когда выгоднее всего поставить работу на паузу в 2024 году.

По словам эксперта, не потерять в зарплате можно при выборе для отпуска месяца, в котором 23 рабочих дня. То есть идеальными будут с этой точки зрения июль и октябрь.

Если же вас больше интересуют не деньги, а отдых, то обратите внимание на месяцы с праздниками. За счет них можно продлить свой отпуск. С этим расчетом остановиться стоит, например, на мае.

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Источник: aif.ru