НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
00:00, 17 января 2024
1 мин.

Климатолог спрогнозировал похолодание перед Крещением и «проклятие выходных»

Климатолог спрогнозировал похолодание перед Крещением и «проклятие выходных»

© Freepik

Перед Крещением жители столичного региона почувствуют похолодание. В выходные снова вернутся морозы, а к началу следующей недели температура может стать плюсовой.

Прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, начавшаяся «полуоттепель» закончится в среду 17 января.

«Похолодания нужно ждать, оно будет перед Крещением», - сообщил климатолог «Ридусу» и добавил, что в ночь на четверг морозы достигнут двадцати градусов.

Дальше, говорит специалист, «все по тому же сценарию»: в выходные ожидается понижение температуры до минус 15-20 градусов.

«Проклятие выходных от нас никуда не девается. Как только выходные — сразу холод», - сказал специалист.

Ранее сообщалось, как правильно окунаться в прорубь и не заболеть.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Тег:
#погода
Редакция
RSS

strasti.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.