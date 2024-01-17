Климатолог спрогнозировал похолодание перед Крещением и «проклятие выходных»
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Перед Крещением жители столичного региона почувствуют похолодание. В выходные снова вернутся морозы, а к началу следующей недели температура может стать плюсовой.
Прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, начавшаяся «полуоттепель» закончится в среду 17 января.
«Похолодания нужно ждать, оно будет перед Крещением», - сообщил климатолог «Ридусу» и добавил, что в ночь на четверг морозы достигнут двадцати градусов.
Дальше, говорит специалист, «все по тому же сценарию»: в выходные ожидается понижение температуры до минус 15-20 градусов.
«Проклятие выходных от нас никуда не девается. Как только выходные — сразу холод», - сказал специалист.
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