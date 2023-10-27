Климатолог Кислов: на Россию обрушатся ледяные дожди

Из-за глобального потепления в России станет больше ледяных дождей. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

Специалист отметил, что ледяных дождей стало больше в наших широтах в связи с глобальным потеплением. Теплый воздух несет много водяного пара.

«Раньше такого не было и такого типа дожди были типичны для юга — в Крыму, в Курске они происходили. А потом они начали появляться у нас», — рассказал он в интервью порталу «Говорит Москва».

Данные изменения относительно небольшие, объясняет эксперт, но зима уже становится нетипичной, она теперь гораздо теплее.

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