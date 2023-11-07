Хит сезона: российский стилист самую трендовую юбку осени

Юбки из денима — абсолютный хит осени-2023. Об этом рассказал российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов советует носить юбки из денима разной длины. Их можно сочетать со свитерами, кардиганами и блузами.

Он добавил, что юбки из денима не теряют своей актуальности.

«Выбирайте миди или макси, прямую или расклешенную! И будьте собой!» — написал Рогов.

Также стилист советовал ранее купить на осень кожаные шлепанцы и носить их с теплыми носками.

Напомним, ранее стилист Алеко Надирян назвал необычно завязанные свитеры новым трендом этой осени.