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05:00, 31 декабря 2023
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Капибары из Московского зоопарка стали многодетной семьей

Капибары из Московского зоопарка стали многодетной семьей

© Stable Diffusion

В Московском зоопарке пополнение. У капибар Кузьмы и Малой вновь родились двое малышей. Об этом сообщает mos.ru.

Пол детенышей пока нельзя определить, поскольку они еще слишком маленькие. Старший брат и две сестры, которые живут в вольере вместе с родителями, проявляют большой интерес к новорожденным. Юные грызуны отлично ладят друг с другом.

Малыши все время находятся рядом с матерью и боятся терять ее из вида. Они уже способны передвигаться самостоятельно, однако плавать пока еще не пробовали.

«Все они живут вместе, что нормально для капибар. Кузьма – заботливый отец, он всегда помогает Малой присматривать за всеми детенышами, охраняет семейство», – передает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Беременность Малой длилась почти полгода. Никаких особых вмешательств со стороны ветеринаров не потребовалось. Детеныши родились уже с шерстью и прорезавшимися зубами.

Ранее мы писали, как малышка-панда проводит время с родителями в Московском зоосаде.

Автор:Екатерина Нако
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#животные
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