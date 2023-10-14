«Какой из тебя инженер?»: эти стереотипы убивают женщину как личность

В многих странах и культурах до сих пор сохраняются стереотипы о том, какой должна быть настоящая женщина. Главные предрассудки в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислила педагог-психолог и эксперт Федерального научно-методического центра толерантности Ольга Давыдова.

Дочь – отрезанный ломоть

Некоторые люди уверены, что мальчикам нужно отдавать все лучшее, ведь они «продолжатели рода». Так, родители обеспечивают сыновей жильем, дают им деньги на образование и открытие собственного дела. А вот дочь в семье – «отрезанный ломоть», ее спонсировать должен муж.

Девочка должна выглядеть прилично

Пирсинг, татуировки, смелые наряды, чрезмерно короткие или яркие волосы – все это не подобает образу «приличной» девушки и говорит о ее легкомысленности и даже распущенности. Кроме того, согласно общественному мнению, женщина должна всегда выглядеть идеально: быть ухоженной и в форме, даже если только что родила ребенка или вышла с больничного.

Да какой из тебя инженер?

Существует представление о разделении профессий на «женские» и «мужские». Зачастую это мешает девочкам поступать в технические вузы и продвигаться дальше по карьерной лестнице. К тому же некоторые люди до сих пор верят в то, что женский мозг кардинально отличается от мужского, из-за чего работодатели нередко позволяют себе разные шутки про «женскую логику».

Уже и жениха пора бы

Во многих странах считается, что единственное предназначение женщины – найти мужа и стать счастливой матерью. Образование и карьера будто бы априори должны отойти на второй план.

По словам Ольги Давыдовой, все эти предрассудки толкают девушек на то, чтобы вступать в ранние браки, уходить в декрет, даже если еще учишься, а потом отдавать все свои силы воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, а не развиваться в профессиональном плане.

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