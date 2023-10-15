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19:00, 15 октября 2023
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Какая самая популярная примета у россиян

Какая самая популярная примета у россиян

© Stable Diffusion

Две трети опрошенных журналистами Kp.ru россиян верят в приметы. Судя по результатам мини-исследования, самым распространенным суевериям является постучать по дереву, чтобы не сглазить.

На втором месте расположилась примета, которая предусматривает посидеть на дорожку, чтобы все прошло гладко. Замыкает тройку самых распространенных суеверий — опасение передавать что-либо через порог. Также некоторая часть россиян верит в то, что если рассыпать соль, то произойдет ссора, и в то, что возвращаться, если что-то забыл, это к неудаче.

Ранее педагог-психолог и эксперт Федерального научно-методического центра толерантности Ольга Давыдова перечислила главные стереотипы о том, какая должна быть женщина. Один из них — то, что девочка должна выглядеть прилично.

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