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Опубликовано 25 января 2024, 00:00
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Какая погода ждет россиян в феврале

Какая погода ждет россиян в феврале

© Freepik

Стало известно, какая погода ожидает россиян в феврале. Прогнозом поделилась метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова.

Россиян волнует, будут ли морозы, как в начале января, и повторятся ли осадки. Позднякова сообщила, что погода станет более устойчивой. Небольшие снегопады случатся в конце января и начале последнего зимнего месяца. Это обусловлено атлантическим циклоном, но значительного снега он не принесет. Небольшие осадки ожидаются также в начале февраля.

Температура воздуха сохранится в районе нуля.

В выходные – 4 и 5 февраля – возможно понижение температуры до минус 10, но этот период окажется непродолжительным.

«Сильных морозов не ожидаем в итоге. Сильных снегопадов тоже», - сказала Позднякова сайту Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что как пережить резкую смену погоды в зимнее время.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Тег:
#погода
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