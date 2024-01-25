Какая погода ждет россиян в феврале

Стало известно, какая погода ожидает россиян в феврале. Прогнозом поделилась метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова.

Россиян волнует, будут ли морозы, как в начале января, и повторятся ли осадки. Позднякова сообщила, что погода станет более устойчивой. Небольшие снегопады случатся в конце января и начале последнего зимнего месяца. Это обусловлено атлантическим циклоном, но значительного снега он не принесет. Небольшие осадки ожидаются также в начале февраля.

Температура воздуха сохранится в районе нуля.

В выходные – 4 и 5 февраля – возможно понижение температуры до минус 10, но этот период окажется непродолжительным.

«Сильных морозов не ожидаем в итоге. Сильных снегопадов тоже», - сказала Позднякова сайту Pravda.Ru.

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