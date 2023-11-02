Какая погода ждет москвичей в ноябрьские праздники

Конец октября и начало ноября в этом году удивили жителей Москвы переменчивой погодой. Сначала столицу накрыл снег, а затем пришло аномальное потепление. Так, чего же ждать на праздники с 4 по 6 число? Ответ дал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам эксперта, морозов в эти дни москвичам ждать не стоит. Только ночью 4 ноября температура будет близка к нулю. Однако днем воздух прогреется до 6, а то и до 9 градусов. В субботу ожидается облачная погода, но без осадков. Дождь может собраться только к вечеру или к ночи на воскресенье.

5 и 6 ноября к Москве подойдет очередной теплый фронт, из-за чего температура еще больше повысится – до плюс 12-ти градусов. Однако солнце в праздники не порадует. Воскресенье и понедельник будут преимущественно дождливыми.

Ранее стало известно, что в Москве в этом году наступит зима.

Источник: Москва 24.