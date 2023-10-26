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19:30, 26 октября 2023
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Какая погода ожидается в Москве и области в ближайшие три дня

Какая погода ожидается в Москве и области в ближайшие три дня

© Stable Diffusion

Гидрометцентр России сообщил о погоде в Москве и области 27 октября. По его информации, ночью будут снег и метель.

Днем пройдут снег и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Поднимется восточный ветер, его порывы составят 6-11 м/с, местами до 15 м/с.

На дорогах установится снежный покров, но он окажется временным, предупредили синоптики Гидрометцентра.

Осадки продолжат идти 28 октября, по области местами пройдет сильный снег. Днем 29 числа в воскресенье осадки немного успокоятся. Гололедица на дорогах сохранится.

Ранее сообщалось, что в Москве еще потеплеет до плюс 7 градусов. Повышение температур начнется 30 октября – с понедельника.

Источник фото:Stable Diffusion
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