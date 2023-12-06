21:00, 06 декабря 2023
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Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь
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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в Новый год. Точно известно, что будет снежно.
Подробности сообщает ТАСС.
Вильфанд рассказал: «Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом».
По словам синоптика, других конкретных данных нет: только насчет осадков.
Уже сейчас сугробы в столице достигли 37 см. Это рекордные значения, подчеркнул специалист. Снежный покров растает, если 8 дней подряд будет держаться температура плюс 10 градусов. Но этого не произойдет, отметил Вильфанд.
Ранее сообщалось, в каких регионах России в ближайшее время ожидается опасная погода. Там будут наблюдаться аномальные холода и сильные осадки.