Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в Новый год. Точно известно, что будет снежно.

Подробности сообщает ТАСС.

Вильфанд рассказал: «Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом».

По словам синоптика, других конкретных данных нет: только насчет осадков.

Уже сейчас сугробы в столице достигли 37 см. Это рекордные значения, подчеркнул специалист. Снежный покров растает, если 8 дней подряд будет держаться температура плюс 10 градусов. Но этого не произойдет, отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, в каких регионах России в ближайшее время ожидается опасная погода. Там будут наблюдаться аномальные холода и сильные осадки.