НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
21:00, 06 декабря 2023
1 мин.

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

© Freepik

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в Новый год. Точно известно, что будет снежно.

Подробности сообщает ТАСС.

Вильфанд рассказал: «Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом».

По словам синоптика, других конкретных данных нет: только насчет осадков.

Уже сейчас сугробы в столице достигли 37 см. Это рекордные значения, подчеркнул специалист. Снежный покров растает, если 8 дней подряд будет держаться температура плюс 10 градусов. Но этого не произойдет, отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, в каких регионах России в ближайшее время ожидается опасная погода. Там будут наблюдаться аномальные холода и сильные осадки.

Источник фото:Freepik
Тег:
#погода
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.