Какая погода будет на предстоящей неделе в Москве: прогноз синоптика

На неделе с 13 ноября в Москве ожидается переменчивая погода с небольшими осадками. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

В понедельник в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем +2…+4. Ветер западный с порывами 15 метров в секунду.

14 ноября столицу накроет переменная облачность, местами пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов. В середине недели, говорит синоптик, днем и ночью ожидается +3…+6 градусов. Ветер будет дуть северный, но умеренный.

В четверг в Москве немного похолодает, температура воздуха опустится до +1…+3 градусов.

17 ноября, в пятницу, в столице будет ясно, но ночью похолодает до -1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса, пишет «Вечерняя Москва».

Резкое похолодание накроет Москву на следующих выходных. В субботу столбики термометров опустятся до 0…-1 градуса, а в воскресенье до -2 градусов ночью и 0 днем.

Напомним, ранее в Гидрометцентре объяснили, почему нельзя предсказать, какая погода будет зимой.