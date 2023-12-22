Как выбрать безопасную и качественную гирлянду на елку: советы Роскачества

При покупке новогодней гирлянды важно обратить внимание на целостность изоляции, а также изучить информацию о товаре. Специалисты Роскачества объясняют, что на коробке должно быть указано количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, а также сведения об изготовителе.

Безопасность гирлянды и ее соответствие техническим регламентам подтверждает знак ЕАС на упаковке.

«Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции для гирлянды использовался некачественный пластик, в котором могут содержаться вредные для здоровья формальдегиды», — цитирует специалистов Роскачества News.ru.

Провод гирлянды должен плотно прилегать к элементам гирлянды — быть гладким без трещин и заусенцев. Обязательно проверьте длину провода, чтобы его можно было удобно подключить к сети. Оптимальная длина составляет от полутора метров для дома, и от десяти метров — для улицы.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как выбрать новогоднюю елку.