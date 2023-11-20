Как воспитать ребенка со здоровой самооценкой: топ-5 советов от Лабковского
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Психолог Михаил Лабковский объяснил, как вырастить уверенного в себе ребенка. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Прежде всего, по словам специалиста, должны обладать здоровой самооценкой родители ребенка, поскольку дети всегда берут пример.
Также нужно научить ребенка осознавать, что ему интересно и нравится.
«Используйте слово «пока», если ребёнок делится с вами своими провалами», — говорит психолог.
Также он советует проявлять любовь и тепло к ребенку вне зависимости от его достижений. Связи между хорошими оценками и вниманием взрослых быть не должно.
Помимо этого, нужно использовать самый здоровый посыл. Отмечайте уникальность ребенка и принимайте его таким, какой он есть.
Напомним, ранее психолог Галигабаров рассказал, как определить многие повадки и склонности мужчины еще на первом свидании.