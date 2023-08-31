Как убить всю пользу продукта: главная ошибка при заморозке овощей

Настало самое время для заготовок на зиму летнего урожая, поэтому многие хозяйки сейчас активно загружают свои морозильные камеры. Благодаря заморозке полезные свойства овощей, фруктов и ягод можно сохранить на долгие месяцы и даже годы.

Только вот в дело могут вмешаться ферменты, которые входят в состав продуктов, и привести к порче, что необходимо учитывать при заморозке овощей.

Рыбе, мясу или фруктам это никак не повредит. Но для замороженных овощей, у которых низкая кислотность, даже минимальная активность ферментов может привести к ухудшению качества продукта.

Чтобы избежать порчи овощей при заморозке, их лучше предварительно обработать. Перед замораживанием нужно опустить нарезанные овощи на несколько десятков секунд в кипящую воду, а потом облить их ледяной водой.

Ранее мы писали, как пыль может навредить здоровью.