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17:00, 31 августа 2023
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Как убить всю пользу продукта: главная ошибка при заморозке овощей

Как убить всю пользу продукта: главная ошибка при заморозке овощей

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Настало самое время для заготовок на зиму летнего урожая, поэтому многие хозяйки сейчас активно загружают свои морозильные камеры. Благодаря заморозке полезные свойства овощей, фруктов и ягод можно сохранить на долгие месяцы и даже годы.

Только вот в дело могут вмешаться ферменты, которые входят в состав продуктов, и привести к порче, что необходимо учитывать при заморозке овощей.

Рыбе, мясу или фруктам это никак не повредит. Но для замороженных овощей, у которых низкая кислотность, даже минимальная активность ферментов может привести к ухудшению качества продукта.

Чтобы избежать порчи овощей при заморозке, их лучше предварительно обработать. Перед замораживанием нужно опустить нарезанные овощи на несколько десятков секунд в кипящую воду, а потом облить их ледяной водой.

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Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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