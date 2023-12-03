Как у Дженнифер Энистон: что нужно сделать, чтобы добиться фигуры мечты

Тренер знаменитой актрисы Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности звезды. Об этом сообщает Super.ru.

Мэнди Ингбэр считает, что любые физические упражнения необходимо начинать только после того, как человек обрел уверенность в себе. Тренер отмечает, что многим такое правило может показаться нелогичным, однако это главный ключ к телу мечты.

Так, если человек с самого начала не уверен в себе и своей красоте, то потом ему будет сложно ходить на постоянной основе в тренажерный зал.

«Тело, о котором вы мечтаете, начинается с любви к телу, которое у вас есть», – убеждена Мэнди Ингбэр.

Знаменитостям такой подход явно по душе. Так, Мэнди занималась не только с Дженнифер Энистон, но и с Кейт Бекинсейл, а также Дженнифер Лоуренс.

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