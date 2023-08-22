Как связаны размер груди и тяга к спорту: исследование

Ученые из Австралии выяснили, что размер груди влияет на отношение женщин к спорту. Для этого исследователи опросили более двух тысяч представительниц прекрасного пола.

Так, женщины с большой грудью (от пятого размера), как правило, реже занимаются спортом и избегают упражнений высокой интенсивности. Но операция по уменьшению размера груди способствовала более активному участию в групповых занятиях, о чем заявили 56 участниц опроса, подвергнутых хирургическому вмешательству.

В исследовании также рассматривался уровень удовлетворенности размером чашек, который показал большую удовлетворенность собой при размерах AA, A, B и C, чем DD, E, F, G и H или больше.

Кроме того, уровень счастья был в значительной степени связан с размером бюстгальтера. Примечательно, что женщины с размерами чашек больше E говорили, что скорее несчастливы, чем наоборот.

Ранее мы писали, что женщина провела восемь дней в коме из-за бюстгальтера.