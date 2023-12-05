Как срубить елку к Новому году и не получить штраф

Многие россияне предпочитают на Новый год живую ель в доме. Однако за незаконный сруб дерева грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Как выяснило издание «Абзац», вырубать ель нужно в правильных местах, в частности, питомниках. Однако стоит помнить, что за растущие на специальных плантациях деревья тоже надо платить.

По словам инженера Дмитровского питомника Галины Хреновой, посетители приезжают с топориком, иногда инструмент дают на месте, после чего выбирают подходящую ель.

«Они приходят, мы её замеряем, и потом происходит оплата», - рассказала последовательность действий Хренова.

Ранее сообщалось о погоде на Новый год. Синоптик Александр Ильин утверждал, что она порадует россиян: на улице будет минусовая температура, выпадет снег.