Как сократить расход топлива зимой: советы автоэксперта

Зимой водители регулярно прогревают автомобиль перед началом поездки, и чем сильнее мороз, тем чаще и дольше мотор работает на холостых и потребляет топливо. Автоэксперт Алексей Рузанов назвал семь способов экономии бензина в холодное время года.

«Стоит помнить, что машина может работать во дворе не дольше пяти минут — это ограничение прописано в ПДД. Если за окном не экстремальный мороз, а средняя для зимы температура, этого времени вполне достаточно для разогрева машины перед поездкой», — рассказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, пользоваться гаражом или подземной парковкой, применять масло низкой вязкости и качественный бензин.

Также для большей экономичности также следует максимально разгрузить машину и поддерживать требуемое давление в шинах.

Имеет значение и стиль езды. Зимой движение на дорогах замедляется, поэтому важно ездить плавно, без резких ускорений и торможений. При этом пробок тоже лучше избегать.

Ранее эксперты рассказали, что опытные автомобилисты отключают систему ESP на зимний период. ESP (Electronic Stability Program) — это, если переводить дословно, «электронная программа стабилизации». Она предотвращает пробуксовку колес и поддерживает устойчивость машины на дороге. Зимой управление автомобилем с этой функцией может выйти из-под контроля.