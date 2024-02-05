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Опубликовано 05 февраля 2024, 17:00
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Как сократить расход топлива зимой: советы автоэксперта

Как сократить расход топлива зимой: советы автоэксперта

© Freepik

Зимой водители регулярно прогревают автомобиль перед началом поездки, и чем сильнее мороз, тем чаще и дольше мотор работает на холостых и потребляет топливо. Автоэксперт Алексей Рузанов назвал семь способов экономии бензина в холодное время года.

«Стоит помнить, что машина может работать во дворе не дольше пяти минут — это ограничение прописано в ПДД. Если за окном не экстремальный мороз, а средняя для зимы температура, этого времени вполне достаточно для разогрева машины перед поездкой», — рассказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, пользоваться гаражом или подземной парковкой, применять масло низкой вязкости и качественный бензин.

Также для большей экономичности также следует максимально разгрузить машину и поддерживать требуемое давление в шинах.

Имеет значение и стиль езды. Зимой движение на дорогах замедляется, поэтому важно ездить плавно, без резких ускорений и торможений. При этом пробок тоже лучше избегать.

Ранее эксперты рассказали, что опытные автомобилисты отключают систему ESP на зимний период. ESP (Electronic Stability Program) — это, если переводить дословно, «электронная программа стабилизации». Она предотвращает пробуксовку колес и поддерживает устойчивость машины на дороге. Зимой управление автомобилем с этой функцией может выйти из-под контроля.

Источник фото:Freepik
Автор:Анита Саулите
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