Как сэкономить на услугах такси: советы эксперта

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала, как сэкономить на услугах перевозчиков. По ее словам, прежде всего стоит отказаться от поездок на такси в часы пик, так как в это время действует повышенный тариф.

«Лучше планировать поездки на время, когда весь город не стоит в пробках. Это касается всех регионов», - приводит слова эксперта газета «Известия».

Она также рекомендовала заказывать машину сразу, как только появилась такая необходимость, а не проверять цены в приложении несколько раз. Зарипова выразила уверенность, что даже за 20 секунд стоимость такси может значительно подняться.

Жителям Москвы эксперт посоветовала передвигаться по городу на метро. Она отметила, что это самый безопасный, быстрый и экономный вариант.

Ранее мы писали, что цена на такси может вырасти в полтора, а то и в два раза из-за плохих погодных условий. Представители крупного транспортного агрегатора объяснили на примере снегопада, почему стоимость проезда увеличивается.