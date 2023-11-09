Как сэкономить еще больше на распродажах 11.11 и «черной пятнице»: рассказали эксперты

Эксперты рассказали, как сэкономить на грядущих распродажах 11.11 и «черной пятнице», об этом сообщает «Москва 24».

Маркетолог и бренд-менеджер Мария Фальковская рассказала, что магазины перед распродажами идут на ухищрения, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Так, они намеренно делают яркие промо-материалы, на которых зачеркнута старая цена. Кроме того, бренды привлекают покупателей бесплатными купонами на скидки, а также ограничивают срок действия распродаж.

Чтобы не клюнуть на уловки маркетологов, нужно заранее подготовить список необходимых покупок, рассказала Фальковская. По ее словам, можно также сравнить один и тот же товар в разных магазинах, чтобы выяснить, где его можно приобрести дешевле.

«Не покупайте сразу на первом же сайте или в магазине, который предложил вам скидку. Исследуйте рынок, сравните цены на нескольких платформах, чтобы удостовериться, что предложение действительно выгодное», - объяснила она.

С психологической точки зрения специалисты рекомендуют делать покупки утром, а не вечером, когда вы уже устали.

«Не делайте этого вечером. После эмоционально насыщенного дня часто возникает желание пожалеть себя любимого и чем-то побаловать. Отложите приобретение до утра или обеда», - рассказала доцент МГГЭУ Инна Литвиненко.

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