Как сделать так, чтобы желания исполнялись: всего 3 правила

Каждый человек о чем-то мечтает. У кого-то желания небольшие и вполне реализуемые, а некоторые перед сном представляют себе что-то совершенно нереальное и надеются, что когда-то это придет в их жизнь. На самом деле, чтобы исполнять свои «хотелки» не обязательно быть волшебником. Достаточно следовать лишь трем правилам. Именно так считает экстрасенс Андрей Харрис.

1.Вы должны искренне хотеть исполнения своего желания. Если не гореть своей мечтой всем сердцем, то не стоит ждать, что когда-то она станет явью.

2. Визуализируйте. По словам эксперта, это крайне важный шаг. Не только представляйте, что хотите, но и постоянно смотрите на это. Желаете новую машину? Идите в автосалон и вскоре вы в нем окажетесь покупателем.

3. Разрешите себе осуществлять мечты. Часто основная проблема заключается в том, что у человека есть внутренний зажим, установка: «Я не достоин». Именно это не позволяет желаниям исполняться.

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Источник: Пятый канал.