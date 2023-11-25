Как «рычание» и «длинный поцелуй» помогут улучшить дикцию: простые техники

Есть несколько простых упражнений, которые помогут улучшить дикцию и обрести «статусный» голос. Об этом рассказала преподаватель по технике речи Седа Каспарова.

Эти упражнения носят интересные названия – «рычание» и «длинный поцелуй». Кроме того, может принести пользу произнесение некоторых букв алфавита в определенном порядке.

Для первого упражнения необходимо выбрать любую песню и начать рычать ее мотив композиции. При этом можно жестикулировать и двигаться. Благодаря этой технике мы делаем массаж гортани, снимаем напряжение и раскрываем зев.

«Рычать нужно на выдохе. В качестве теста можно произнести что-то до рычания, прорычать куплет и сказать что-то после», — объяснила эксперт.

Для второго упражнения нужно вытянуть губы трубочкой максимально вперед, а затем широко улыбнуться, демонстрируя зубы. Снова сделать поцелуй, а после – закрытая улыбка, при которой уголки губ тянутся вверх и в стороны с напряжением. Такое чередование выполняется пять раз в медленном темпе, затем необходимо сбросить напряжение с лицевых мышц.

Чтобы выработать четкую дикцию, можно произносить сочетания букв «гбда» и «гбдо» — эти звуки придадут голосу энергию. Эксперт говорит, что подобная техника «чистит дикцию всего за пару минут», пишет News.ru.

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