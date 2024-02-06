Как произвести впечатление на первом свидании: важен язык

На первом свидании играет важную роль внимание к языку тела, утверждает психолог Надежда Аллахвердян в интервью для РИАМО. Она предлагает подготовиться к встрече заранее, советуя снимать себя на видео в процессе повседневных действий, таких как готовка, разговор по телефону, прием пищи, уборка и т. д.

Специалист отметила, что нужно иметь уверенность в себе. Ведь уверенные в себе люди нравятся не только сами себе, но и окружающим.

«Сутулые плечи, сгорбленная спина, нервные подергивания ногой, неумение выдерживать зрительный контакт и прочие признаки явно не демонстрируют уверенность и выглядят не так привлекательно», — отметила она.

Психолог также советует использовать телесно-ориентированную терапию, йогу и релаксационные практики для снятия напряжения в теле.

Ранее мы писали о том, на что стоит обратить внимание на первом свидании с мужчиной. Психолог Петр Галигабаров рассказал, как определить многие повадки и склонности мужчины еще на первом свидании. Таким образом можно узнать, какими будут отношения, и обезопасить себя от будущих разочарований.