Как правильно загадать желание на Новый год: 3 проверенных способа

В новогоднюю ночь под бой курантов принято загадывать желания. Издание ELLE.RU перечислило проверенные способы, при которых они становятся явью.

Съесть 12 виноградин. Этот способ пришел к нам из Испании. В тех краях виноград считается символом благополучия, здоровья и успеха. В праздничную ночь нужно съесть 12 ягод и выплюнуть от них косточки, пока бьют куранты. В момент пережевывания важно думать о сокровенном.

Загадайте желание во время поцелуя. Если ваша мечта связана с семьей или рождением ребенка, попросите вторую половинку о долгом поцелуе под бой курантов.