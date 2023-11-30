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22:00, 30 ноября 2023
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Как правильно загадать желание на Новый год: 3 проверенных способа

Как правильно загадать желание на Новый год: 3 проверенных способа

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В новогоднюю ночь под бой курантов принято загадывать желания. Издание ELLE.RU перечислило проверенные способы, при которых они становятся явью.

  1. Съесть 12 виноградин. Этот способ пришел к нам из Испании. В тех краях виноград считается символом благополучия, здоровья и успеха. В праздничную ночь нужно съесть 12 ягод и выплюнуть от них косточки, пока бьют куранты. В момент пережевывания важно думать о сокровенном.

  2. Загадайте желание во время поцелуя. Если ваша мечта связана с семьей или рождением ребенка, попросите вторую половинку о долгом поцелуе под бой курантов.

  3. Напишите желание на маленьком листке, пока бьют куранты, а затем сожгите записку над бокалом так, чтобы пепел упал в шампанское. После этого напиток нужно выпить до дна.

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