Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось: есть несколько шагов

Считается, что желания, загаданные в новогоднюю ночь, имеют больше шансов сбыться благодаря нашей вере в чудо и волшебство. Но как выбрать правильный способ, чтобы все ваши желания сбылись? Об этом рассказал психолог и кандидат наук Олег Гадецкий, пишет «Доктор Питер».

Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно загадать желания:

Осознайте свои потребности и ценности: прежде чем загадывать желание, проведите внутренний диалог с собой, задавая вопросы о том, почему это желание важно и как оно соотносится с вашими истинными потребностями.

Формулируйте в позитивном ключе: сосредоточьтесь на том, что вы хотите получить, вместо того, чтобы фокусироваться на том, чего вы не хотите. Положительная формулировка помогает настроить разум на достижение цели.

Будьте конкретны: чем более детализированы ваши желания, тем легче определить шаги к их достижению. Сформулируйте, что именно приносит вам радость.

Визуализируйте результат: воображайте, как ваша жизнь изменится после исполнения желания. Эмоциональное вовлечение усиливает воздействие желаний на подсознание.

Разделяйте цели: сформулируйте какие-то желания на ближайшее будущее и более долгосрочные. Это поможет действовать систематично, достигая результатов поэтапно.

Доверяйте жизни: предложите свое желание любящей энергии жизни. Сделайте это с доверием и благодарностью.

Олег Гадецкий подчеркивает, что не все зависит от волшебной палочки, и мы не всегда можем контролировать внешние обстоятельства. Однако каждому из нас предоставлена свобода выбора, и важно грамотно ею воспользоваться, не забывая переходить от мечты к действию. Загадывание желаний — это не просто формальность, а шанс глубже понять свои мечты и начать двигаться в направлении их осуществления.

Ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год.