Как правильно и элегантно пить вино: эксперты раскрыли основные правила этикета

Довольно многие взрослые люди любят иногда выпить вина, но не все умеют делать это правильно, а главное – элегантно. Существует ряд правил, которые стоит соблюдать, если вы хотите походить на представителя высшего общества.

Эксперты по этикету подчеркнули, что нужно обращать внимание на то, как вы держите бокал. Практично брать его за ножку, тогда не остается отпечатков на стекле, а напиток не нагревается. При этом допускается обхватывать рукой бокал, если красное вино слишком холодное.

«Но когда дело доходит до дегустации вина, держите его за ножку и вращайте бокал. Таким образом, вы тоже высвободите ароматы и раскроете вкусы», - подчеркнул мастер вина Дэвид Гилл.

Не менее важны сами бокалы. Например, для красного вина следует выбирать большие для высвобождения ароматов. Для белого же можно взять бокалы поменьше. А вот для шампанского – игристого вина – нужны бокалы-тюльпаны.

По словам экспертов, по этикету нельзя никогда оставлять бокалы пустыми, в них всегда должно быть налито вино. Но если вы чувствуете, что дошли до своего предела, просто перейдите на воду.

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Источник: mk.ru