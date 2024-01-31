Как попросить человека вернуть долг и не испортить отношения

Многие избегают напоминать о долге, опасаясь показаться меркантильными, хотя это касается собственных финансов. Клинический психолог Анастасия Григоришена объясняет, почему деньги могут стать рычагом манипуляций в отношениях и как избежать проблем.

Психолог советует помнить, что предоставление долга часто воспринимается как своеобразное «усыновление» должника. Если вам важны отношения с человеком, лучше разделить финансовые вопросы и оставить только дружбу.

Одним из корректных способов напомнить о долге и попросить его вернуть является откровенная беседа: «Дорогой друг, я одолжил тебе 20 тысяч рублей. Мне было приятно тебе помочь, но сейчас я хотел бы вернуть свои средства, так как они мне нужны».

Психолог подчеркивает, что важно осознавать, что никто не обязан быть вежливым и аккуратным, когда речь идет о деньгах, и предостерегает от возможных трудностей в вопросе возврата долга, особенно если сделка не оформлена распиской.

Экологичным вариантом считается искренний разговор с должником, в котором вы можете объяснить важность отношений и его личной ответственности за возврат долга. Таким образом можно вернуть ему осознание обязательств и подчеркнуть их значимость, пишет «Доктор Питер».

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