Головная боль и слабость: как пережить рекордно низкое атмосферное давление в Москве 24 ноября

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о резком снижении атмосферного давления в пятницу, 24 ноября. По ее словам, стрелки барометров могут упасть до рекордного значения, для этого дня.

Как пояснила синоптик, причиной аномалии станет глубокий атлантический циклон. Его центр в конце текущей недели окажется над Тверской областью.

Согласно прогнозу, в Москве атмосферное давление составит всего 715 миллиметров ртутного столба. Сейчас рекорд для этого дня удерживает 1973 год - 722,3 миллиметра ртутного столба.

Как отметила Позднякова, ноябрь 1973 год оказался на 1,6 градуса холоднее нормы по климату, и в текущем году вторая половина ноября в столичном регионе будет морозной.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с порталом «Москва 24» рекомендовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями внимательно следить за здоровьем в эти дни. Кроме того, пониженное атмосферное давление сопровождается уменьшением уровня концентрации кислорода в воздухе, что отразится на состоянии страдающих легочными заболеваниями.

Метеозависимые люди могут чувствовать головную боль, слабость. Также могут появиться ощущение нехватки воздуха и одышка.

По словам Чернышовой, в эти дни стоит отложить генеральную уборку дома или разбор документов на работе. На пользу пойдет отказ от алкоголя, а также тяжелой, жирной, острой и плотной пищи.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова в Москве к концу следующей недели составит 4-6 сантиметров. Согласно прогнозу, начиная со вторника, 21 ноября, южный циклон принесет в столицу порцию снегопадов.