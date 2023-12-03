Как хакеры крадут данные со смартфона через зарядку в автомобиле

Данные со смартфона могут похитить через зарядку в автомобиле, сообщил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По словам специалиста, такая вероятность действительно существует.

Злоумышленники могут внедрить в USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства специальную электрическую схему. Она, в свою очередь, содержит программный код, который в процессе своей активности и может привести к кибератаке, пишет 1prime.ru.

При этом опасность может подстерегать владельцев и пассажиров автомобилей. Опасный код можно внедрить даже в электронную «начинку» современной машины.

Ранее эксперт рассказал, надо ли зимой прогревать автомобиль перед поездкой. По его словам, двигатели современных автомобилей в этом не нуждаются.