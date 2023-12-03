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11:00, 03 декабря 2023
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Как избежать штрафа за снег: предупреждение от юриста

Как избежать штрафа за снег: предупреждение от юриста

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Решение сбросить снег со своего участка на чужой или, наоборот, желание забрать его у соседей грозит проблемами с законом. Об этом адвокат Надежда Колотович рассказала в беседе с агентством «Прайм».

«Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей в рамках административной ответственности по статье 7.17 КОАП», – объяснила эксперт.

Колотович отметила, что сумма штрафа может и увеличиться, если соседнему участку был причинен ущерб – повреждены посадки, сломан забор.

Кроме того, лучше не перебрасывать соседу снег со своего участка. Такие действия могут привести к штрафу в размере от 100 до 300 рублей.

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